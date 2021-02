Italia’s Got Talent 2021, Deborah ed Eric (foto e video) (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Nella terza puntata del 10 febbraio 2021 di Italia’s Got Talent, undicesima edizione del Talent show in onda su Tv8 e con la conduzione di Lodovica Comello, tra i vari artisti che si sono esibiti alle Audizioni c’erano anche Deborah ed Eric, due studenti di 22 anni di Trento. A giudicare l’esibizione la giuria formata anche quest’anno da Frank Matano, Mara Maionchi, FedErica Pellegrini e Joe Bastianich. Debora si è presentata vestita da Frida Khalo, in suo omaggio e per dimostrare la capacità di andare contro gli stereotipi. In particolare, insieme ad Eric si è esibita in un numero di danza in cui ha raccontato l’incontro di Frida Khalo con Diego Rivera. A questo link, il video dell’esibizione. first appeared on Ascolti Tv Blog. Leggi su ascoltitv (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Nella terza puntata del 10 febbraiodiGot, undicesima edizione delshow in onda su Tv8 e con la conduzione di Lodovica Comello, tra i vari artisti che si sono esibiti alle Audizioni c’erano ancheed, due studenti di 22 anni di Trento. A giudicare l’esibizione la giuria formata anche quest’anno da Frank Matano, Mara Maionchi, Feda Pellegrini e Joe Bastianich. Debora si è presentata vestita da Frida Khalo, in suo omaggio e per dimostrare la capacità di andare contro gli stereotipi. In particolare, insieme adsi è esibita in un numero di danza in cui ha raccontato l’incontro di Frida Khalo con Diego Rivera. A questo link, ildell’esibizione. first appeared on Ascolti Tv Blog.

