Italia’s Got Talent 2021 | Claudio Carneiro foto e video

Nella terza puntata del 10 febbraio 2021 di Italia's Got Talent, undicesima edizione del Talent show in onda su Tv8 e con la conduzione di Lodovica Comello, tra i vari artisti che si sono esibiti alle Audizioni c'era anche Claudio Carneiro, libero professionista di 45 anni. A giudicare l'esibizione la giuria formata anche quest'anno da Frank Matano, Mara Maionchi, Federica Pellegrini e Joe Bastianich. Claudio ha proposto un numero comico in cui, nei panni di un cantante francesce, ha dovuto "litigare" con l'occhio di bue del faro per farsi illuminare a dovere. Per lui, quattro sì.

