Italia’s Got Talent 2021 | Antonio Delvecchio foto e video

Nella terza puntata del 10 febbraio 2021 di Italia's Got Talent, undicesima edizione del Talent show in onda su Tv8 e con la conduzione di Lodovica Comello, tra i vari artisti che si sono esibiti alle Audizioni c'era anche Antonio Delvecchio, personal trainer 35enne di Andria. A giudicare l'esibizione la giuria formata anche quest'anno da Frank Matano, Mara Maionchi, Federica Pellegrini e Joe Bastianich. Antonio ha mostrato come si tiene in forma, con una serie di performance molto atletiche e difficili, che però non hanno convinto la giuria, che per tre volte l'ha buzzato, fermando l'esibizione. Per lui, due sì e due no.

