Isola dei Famosi 2021: Ilary Blasi avrebbe ricevuto un due di picche da un personaggio tv molto famoso (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Un no secco da parte della regina degli opinionisti, Tina Cipollari, per Ilary Blasi e la sua Isola dei Famosi 2021. La bella showgirl romana, infatti, avrebbe provato ad annoverare nel cast degli opinionisti il volto tanto amato di Uomini e Donne. Ma Tina Cipollari le avrebbe risposto con un secco no. Il motivo? La sua fedeltà indiscussa a Maria De Filippi. A riportare l'indiscrezione, stando a quanto riportato da IsaeChia, ci avrebbe pensato Sandro Pirotta. Quest'ultimo, infatti, tiene la sua rubrica "Un Santo in Paradiso" a Ogni Mattina. E proprio alla conduttrice, Adriana Volpe, avrebbe rivelato quanto segue: Per questo reality c'è un toto nomi che nemmeno per il governo Draghi. Mille rumor su naufraghi e inviati.

