Inter | Zazzaroni rincara la dose | “Situazione drammatica | l’unica soluzione è vendere la società”

"Conte? In panchina è fondamentale. Ha un'incidenza importante sull'Inter. Dopo l'incontro di Villa Bellini, gli hanno detto che non c'era trippa per gatti. E il tecnico è uno che di solito vuole migliorare, comprare, ma non ha avuto questa possibilità, deve fare con i giocatori che ha, ecco perché ha detto che il progetto è finito. Quello di Conte era un progetto triennale e al secondo anno non è andato più avanti. Io cerco di informare. Se da mesi non puoi spendere e devi rinviare i pagamenti degli stipendi di agosto, non è colpa mia. La Situazione non è che non è buona, è drammatica. Suning sta cercando una soluzione? La soluzione la trovano, ma vendendo. Stanno chiedendo un prestito di 200 milioni. Il Barcellona è tecnicamente fallito. Il Real è messo allo stesso modo".

