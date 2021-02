sportli26181512 : #Inter, l'indiscrezione sul nuovo logo: ecco come sarà: La società nerazzurra avrebbe presentato la domanda per reg… - infoitsport : Calciomercato Inter, indiscrezione clamorosa | Dybala-Icardi scambio (quasi) riuscito - SergioSierra67 : RT @SergioSierra67: L'Inter potrebbe trovarsi a dover fare i conti addirittura con l'ipotesi fallimento. A parlare ufficialmente di libri c… - andrewsword2 : RT @SergioSierra67: L'Inter potrebbe trovarsi a dover fare i conti addirittura con l'ipotesi fallimento. A parlare ufficialmente di libri c… - mooger63 : RT @SergioSierra67: L'Inter potrebbe trovarsi a dover fare i conti addirittura con l'ipotesi fallimento. A parlare ufficialmente di libri c… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter indiscrezione

Corriere dello Sport.it

L'Sulla scia del progetto Juventus , che negli anni passati ha deciso di accantonare il logo ovale per la J stilizzata, l'prepara l'entrata del club in un mondo in cui il marchio ...Il quotidiano Repubblica riporta un'sull'attaccante del Napoli Dries Mertens. Il ... quando si fece male a San Siro contro l'.' PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI ...Dopo diverse speculazioni e indiscrezioni, il nuovo logo dell'Inter sembra essere stato confermato e sbuca un tweet che lo mostra.Calciomercato Inter: i nerazzurri potevano arrivare ad acquistare Paulo Dybala in uno scambio clamoroso con la Juventus. Tutti i dettagli ...