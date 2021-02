Inter, depositata la domanda per la registrazione del nuovo logo: eccolo (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Inter pronta a cambiare logo L’Inter ha depositato la domanda per la registrazione del nuovo luogo. È quanto comunica il portale specializzato FootyHeadlines che qualche settimana fa aveva rilasciato anticipazioni su quello che sarebbe stato il nuovo logo del club nerazzurro. Confermata la presenza delle lettere I e M, che saranno l’asse portante dello stemma nerazzurro, che potrebbe essere lanciato il prossimo marzo. Ecco, infine, quella che dovrebbe essere la versione definitiva del logo, con cui lo stesso club nerazzurro si proietterà nel futuro. Come si vede dalla foto il nuovo logo è una semplificazione di quello attuale con le lettere F e C (a significare rispettivamente Football e Club) ... Leggi su intermagazine (Di mercoledì 10 febbraio 2021)pronta a cambiareL’ha depositato laper ladelluogo. È quanto comunica il portale specializzato FootyHeadlines che qualche settimana fa aveva rilasciato anticipazioni su quello che sarebbe stato ildel club nerazzurro. Confermata la presenza delle lettere I e M, che saranno l’asse portante dello stemma nerazzurro, che potrebbe essere lanciato il prossimo marzo. Ecco, infine, quella che dovrebbe essere la versione definitiva del, con cui lo stesso club nerazzurro si proietterà nel futuro. Come si vede dalla foto ilè una semplificazione di quello attuale con le lettere F e C (a significare rispettivamente Football e Club) ...

