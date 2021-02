Instagram Reels: no al riciclo delle clip di TikTok (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Instagram Reels non è la discarica di TikTok, è quanto sta cercando di far capire la piattaforma ai creators. La società del gruppo di app acquistare da Zuckerberg ha prima copiato le clip dell’app cinese, ora tenta di evitare che le clip vengano riciclate. Da app di sole immagini, Instagram ha introdotto molte novità da quando è stata acquistata dal patron di Facebook, dai video, alle chiamate e videochiamate, allo shopping e l’ultima trovata dei Reels. Ma, vista la decisione di questi giorni, è evidente che i cosiddetti creators non hanno mai dato molta importanza all’ultima funzione copiata da TikTok e non fanno altro che riutilizzare le stesse clip pubblicate sull’app cinese anche su quella ... Leggi su pantareinews (Di mercoledì 10 febbraio 2021)non è la discarica di, è quanto sta cercando di far capire la piattaforma ai creators. La società del gruppo di app acquistare da Zuckerberg ha prima copiato ledell’app cinese, ora tenta di evitare che levengano riciclate. Da app di sole immagini,ha introdotto molte novità da quando è stata acquistata dal patron di Facebook, dai video, alle chiamate e videochiamate, allo shopping e l’ultima trovata dei. Ma, vista la decisione di questi giorni, è evidente che i cosiddetti creators non hanno mai dato molta importanza all’ultima funzione copiata dae non fanno altro che riutilizzare le stessepubblicate sull’app cinese anche su quella ...

