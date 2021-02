Infermiere rubò mascherine e gel durante il lockdown per avere lo sconto sulla coca (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Per avere uno sconto su una dose di cocaina un Infermiere avrebbe dato in cambio al presunto trafficante di droga Euprepio Carbone, al centro dell inchiesta milanese che ha portato a 24 arresti , a ... Leggi su gazzettadelsud (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Perunosu una dose diina unavrebbe dato in cambio al presunto trafficante di droga Euprepio Carbone, al centro dell inchiesta milanese che ha portato a 24 arresti , a ...

costa un botto di soldi (...) Le mascherine quando ne ha ancora di pi te le do senza problemi , diceva, intercettato, l infermiere che diede mascherine e gel in cambio di uno sconto su un grammo di ...

Nuovo blitz antidroga partito dal quartiere Comasina di Milano, nota piazza di spaccio per tutto il nord Italia. La Polizia di Stato ha arrestato 18 persone e altre 6 sono state messe agli arresti ...

Nuovo blitz antidroga partito dal quartiere Comasina di Milano, nota piazza di spaccio per tutto il nord Italia. La Polizia di Stato ha arrestato 18 persone e altre 6 sono state messe agli arresti ...