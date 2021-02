Incredibile Laura Pausini, dalle polemiche del GFVip a candidata all’Oscar (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Dalla polvere del gossip alle stelle di Hollywood è quello che è successo a Laura Pausini nel giro di una settimana, passata, in maniera repentina, dal coinvolgimento personale nelle gaffe di Alda D’Eusanio al GFVip all’inserimento nella shortlist della canzone candidata al Premio Oscar. I dettagli Dal disgustoso gossip di Alda D’Eusanio, gossip che he determinato l’espulsione dal GFVip della ex giornalista del TG2, alle stelle di Hollywood. E’ successo, nel giro di una settimana, a Laura Pausini una della interpreti più popolari della musica italiana. Una bella notizia La notizia è di quelle belle e che riempie di orgoglio. Laura Pausini, con la canzone “Io sì/Seen”, è entrata nella shorlist delle quindici canzoni ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Dalla polvere del gossip alle stelle di Hollywood è quello che è successo anel giro di una settimana, passata, in maniera repentina, dal coinvolgimento personale nelle gaffe di Alda D’Eusanio alall’inserimento nella shortlist della canzoneal Premio Oscar. I dettagli Dal disgustoso gossip di Alda D’Eusanio, gossip che he determinato l’espulsione daldella ex giornalista del TG2, alle stelle di Hollywood. E’ successo, nel giro di una settimana, auna della interpreti più popolari della musica italiana. Una bella notizia La notizia è di quelle belle e che riempie di orgoglio., con la canzone “Io sì/Seen”, è entrata nella shorlist delle quindici canzoni ...

