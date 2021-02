Incidente a Milano, bambino di 7 anni investito da Suv: è grave (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Incidente Milano, bambino di 7 anni investito da Suv Intorno alle 8 di questa mattina, mercoledì 1o febbraio, si è verificato un grave Incidente a Milano, in via Carlo Dolci, dove un bambino di 7 anni è stato investito da un Suv. Il piccolo è stato trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale Niguarda, ha un trauma toraco-addominale: le sue condizioni sono gravi. Sul luogo dell’Incidente è arrivata la polizia locale per i rilievi. Notizia in aggiornamento TPI CRONACA Leggi su tpi (Di mercoledì 10 febbraio 2021)di 7da Suv Intorno alle 8 di questa mattina, mercoledì 1o febbraio, si è verificato un, in via Carlo Dolci, dove undi 7è statoda un Suv. Il piccolo è stato trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale Niguarda, ha un trauma toraco-addominale: le sue condizioni sono gravi. Sul luogo dell’è arrivata la polizia locale per i rilievi. Notizia in aggiornamento TPI CRONACA

