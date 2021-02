Inchiesta Oms a Wuhan. Il buco nell'acqua e la rabbia d’America

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) È altamente probabile che il contagio sia partito da un animale, ma non sappiamo da quale, né quando ciò sia accaduto. Ma è altamente improbabile che sia partito dal laboratorio di. Quindi non siamo sicuri di niente, tranne che la Cina non c’entra. Queste, in estrema sintesi, le conclusioni dell’indagine-lampo (è un po’ farsa) degli ispettori dell’Oms a, dopo due settimane di “indagini” sotto stretta vigilanza e controllo cinesi; con un programma e una lista dei partecipanti a suo tempo sottoposti alla preventiva approvazione di Pechino; senza nessuna libertà di movimento e nel più assoluto silenzio stampa… Non c’è da stupirsi se, oggi, il giorno dopo la diffusione del comunicato dell’Oms, l’America di Biden abbia reagito male: persino peggio di come, probabilmente, avrebbe reagito quella di Trump. “Gli Stati Uniti non accetteranno i ...