In Italia 12.956 nuovi casi e 336 morti. Record tamponi: 310.994. Tasso positività: 4,2% (Di mercoledì 10 febbraio 2021) I dati di mercoledì 10 febbraio. Più contagi rispetto a ieri, ma con Record di tamponi (310.994). Il Tasso di positività è 4,2% (3,9% il giorno prima), più basso di mercoledì scorso. Più colpite sempre Lombardia (+1.849) e Campania (+1.635) Leggi su corriere (Di mercoledì 10 febbraio 2021) I dati di mercoledì 10 febbraio. Più contagi rispetto a ieri, ma condi(310.994). Ildiè 4,2% (3,9% il giorno prima), più basso di mercoledì scorso. Più colpite sempre Lombardia (+1.849) e Campania (+1.635)

sole24ore : Coronavirus, ultime notizie. In Italia altri 12.956 casi con 310.994 tamponi e 336 vittime - Corriere : In Italia 12.956 nuovi casi e 336 morti: l'ultimo bollettino - Agenzia_Ansa : Sono 12.956 i nuovi casi di #coronavirus in #Italia registrati nelle ultime 24 ore. Le #vittime sono, invece, 336.… - cafifal : RT @fanpage: Il bollettino di oggi #10febbraio - LebanonMilano : RT @Agenzia_Ansa: Sono 12.956 i nuovi casi di #coronavirus in #Italia registrati nelle ultime 24 ore. Le #vittime sono, invece, 336. Lo si… -