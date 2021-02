In Francia il ministero "verde" ha un budget di oltre 48 miliardi (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il suo primo inquilino, Robert Poujade, nel 1971 lo definì il “ministero dell’impossibile” a causa delle tante competenze che già in quel periodo gli erano state attribuite. Oggi, dopo un lungo percorso, il ministero della Transizione ecologica in Francia è diventato uno dei dicasteri più importanti dell’amministrazione statale. E proprio a questo e ad altri modelli europei e internazionali che Beppe Grillo si è ispirato nella proposta di un super-ministero capace di “riunire le competenze per lo sviluppo economico, l’energia e l’ambiente”. “Lo dico da vent’anni negli spettacoli: ‘Il vero ministero dell’ambiente è quello dell’economia, dell’energia, delle finanze’”, ha spiegato il fondatore del Movimento 5 Stelle, spiegando che si tratta di uno “strumento fondamentale” per far fronte alle sfide di ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il suo primo inquilino, Robert Poujade, nel 1971 lo definì il “dell’impossibile” a causa delle tante competenze che già in quel periodo gli erano state attribuite. Oggi, dopo un lungo percorso, ildella Transizione ecologica inè diventato uno dei dicasteri più importanti dell’amministrazione statale. E proprio a questo e ad altri modelli europei e internazionali che Beppe Grillo si è ispirato nella proposta di un super-capace di “riunire le competenze per lo sviluppo economico, l’energia e l’ambiente”. “Lo dico da vent’anni negli spettacoli: ‘Il verodell’ambiente è quello dell’economia, dell’energia, delle finanze’”, ha spiegato il fondatore del Movimento 5 Stelle, spiegando che si tratta di uno “strumento fondamentale” per far fronte alle sfide di ...

