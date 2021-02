In arrivo Hausen su Sky Atlantic, la serie horror tedesca su un edificio infestato (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Un edificio infestato fa da sfondo alla storia di Hausen su Sky Atlantic, nuova serie horror realizzata in Germania. Definita una fiaba dark, la trama combina horror, mistero e dramma. Al centro c’è un condominio maledetto che si nutre delle sofferenze dei suoi inquilini. Dopo la morte della madre, il sedicenne Juri e suo padre Jaschek si trasferiscono in un complesso residenziale malandato alla periferia della città. I rapporti tra i due non sono idilliaci, ma Jaschek cerca di provvedere per sé e per suo figlio lavorando come custode dell’edificio. Il complesso residenziale è il vero protagonista della serie. Composto da 18 piani, porta con sé una sconcertante maledizione. Juri scopre gradualmente che la casa si nutre delle ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Unfa da sfondo alla storia disu Sky, nuovarealizzata in Germania. Definita una fiaba dark, la trama combina, mistero e dramma. Al centro c’è un condominio maledetto che si nutre delle sofferenze dei suoi inquilini. Dopo la morte della madre, il sedicenne Juri e suo padre Jaschek si trasferiscono in un complesso residenziale malandato alla periferia della città. I rapporti tra i due non sono idilliaci, ma Jaschek cerca di provvedere per sé e per suo figlio lavorando come custode dell’. Il complesso residenziale è il vero protagonista della. Composto da 18 piani, porta con sé una sconcertante maledizione. Juri scopre gradualmente che la casa si nutre delle ...

