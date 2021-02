Il whiskey da collezione abbinato a un uovo Fabergé costa 2 milioni di dollari

Ultime Notizie dalla rete : whiskey collezione

QUOTIDIANO.NET

Già un distillato dapuò costare cifre non indifferenti, ma se ci aggiungi un uovo di Fabergé si parte dritti da due milioni di dollari . La casa di gioielleria e la Craft IrishCo. hanno collaborato ...Questi gli altri musei e attrazioni in lizza: IrishMuseum (Regno Unito e Irlanda); Titanic ... Questi gli altri musei e attrazioni in lizza:Peggy Guggenheim (Italia); Glasnevin ...Il set Emerald Isle Collection include una bottiglia di un rarissimo distillato irlandese e un prezioso uovo creato appositamente dalla casa di gioielleria ...I viaggi romantici per San Valentino sono rimandati all’anno prossimo, pandemia permettendo. Così, con Roma e Milano in fascia gialla, le coppie domenica 14 febbraio si ...