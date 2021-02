Il voto catalano, i timori di Madrid e il destino comune (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Non è un’elezione qualsiasi quella che si terrà domenica in Catalogna. Non si elegge soltanto un governo per la regione ma come capita da dieci anni a questa parte esso è un vero e proprio referendum che continua riguardare l’integrità dello Stato spagnolo minacciato dalla volontà secessionista di una parte rilevante del popolo catalano che nonostante le recenti disfatte politiche e giudiziarie manifesta una forte vitalità. È un test rilevante anche per il governo spagnolo. Pedro Sanchez punta a voltare pagina in Catalogna ma una sua eventuale affermazione potrebbe rendere più complicato il rapporto con gli alleati di governo (Podemos) a cui potrebbe sottrarre voti e anche con i partiti indipendentisti catalani che lo sostengono in parlamento che si vedrebbero sottratti nel caso di vittoria socialista, il primato nella Regione-Stato. Non è presente nella tenzone ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Non è un’elezione qualsiasi quella che si terrà domenica in Catalogna. Non si elegge soltanto un governo per la regione ma come capita da dieci anni a questa parte esso è un vero e proprio referendum che continua riguardare l’integrità dello Stato spagnolo minacciato dalla volontà secessionista di una parte rilevante del popoloche nonostante le recenti disfatte politiche e giudiziarie manifesta una forte vitalità. È un test rilevante anche per il governo spagnolo. Pedro Sanchez punta a voltare pagina in Catalogna ma una sua eventuale affermazione potrebbe rendere più complicato il rapporto con gli alleati di governo (Podemos) a cui potrebbe sottrarre voti e anche con i partiti indipendentisti catalani che lo sostengono in parlamento che si vedrebbero sottratti nel caso di vittoria socialista, il primato nella Regione-Stato. Non è presente nella tenzone ...

