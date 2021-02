Il Senato americano ha deciso: l'impeachment a Trump è costituzionale (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Può proseguire il processo per impeachment a Donald Trump dopo i fatti di Capitol Hill. Per il Senato americano il processo per l'impeachment di Donald Trump è costituzionale. Così ha votato la ... Leggi su globalist (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Può proseguire il processo pera Donalddopo i fatti di Capitol Hill. Per ilil processo per l'di Donald. Così ha votato la ...

