Il royal look del giorno. Victoria di Svezia inaugura la fashion week con dolcevita nero (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il royal look di gennaio 2021 guarda le foto Victoria di Svezia, 43 anni, ci ha ricordato che il nero vince sempre. L’erede al trono svedese ha presentato la Stockolm fashion week, in programma fino all’11 febbraio, con un video pubblicato su Instagram. Nell’annuncio ha usato “il” colore della moda, appunto il nero. Apparendo così cool e eccentrica: al collo aveva una maxi collana a catena silver che ha potuto così brillare di luce propria. Leggi anche ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Ildi gennaio 2021 guarda le fotodi, 43 anni, ci ha ricordato che ilvince sempre. L’erede al trono svedese ha presentato la Stockolm, in programma fino all’11 febbraio, con un video pubblicato su Instagram. Nell’annuncio ha usato “il” colore della moda, appunto il. Apparendo così cool e eccentrica: al collo aveva una maxi collana a catena silver che ha potuto così brillare di luce propria. Leggi anche ...

