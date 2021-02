Il Rotary Club Castel dell’Ovo lancia campagna contro la depressione. Casi quintuplicati a causa del Covid (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Una persona su cinque presenta disturbi psichici tra i 14 ed i 90 giorni successivi alla diagnosi di positività al Covid-19. Particolarmente numerosi i Casi di depressione, al punto che si comincia a parlare di “depressione post Covid”, diffusa soprattutto fra i giovani. Secondo i ricercatori della Boston University, il tasso di depressione negli Stati Uniti è aumentato di tre volte rispetto al periodo precedente alla pandemia. In Italia, i sintomi di tipo depressivo sono quintuplicati, tanto che si registrano nel 32 per cento della popolazione. Si calcola che avremo in totale circa 150 mila Casi di depressione maggiore in più. È in questo contesto che è nata la campagna contro la ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Una persona su cinque presenta disturbi psichici tra i 14 ed i 90 giorni successivi alla diagnosi di positività al-19. Particolarmente numerosi idi, al punto che si comincia a parlare di “post”, diffusa soprattutto fra i giovani. Secondo i ricercatori della Boston University, il tasso dinegli Stati Uniti è aumentato di tre volte rispetto al periodo precedente alla pandemia. In Italia, i sintomi di tipo depressivo sono, tanto che si registrano nel 32 per cento della popolazione. Si calcola che avremo in totale circa 150 miladimaggiore in più. È in questo contesto che è nata lala ...

Ultime Notizie dalla rete : Rotary Club Cordoglio a Saluzzo per la morte di Giovanni Cadorin

Faceva parte dell'Assemblea dei soci della Fondazione CrSaluzzo e del club Rotary cittadino. Lascia la moglie Alda , i figli Matteo e Anna con Roberto e Nicolò , i fratelli Celestino, Luigi , le ...

Frosinone - Rotary club raccoglie fondi per il Centro coordinamento Trapianti ASL

La raccolta fondi, dedicata al CENTRO COORDINAMENTO TRAPIANTI - ASL FROSINONE , per l'acquisto di strumentazione sanitaria chirurgica, nasce dalle scelte del Rotary Club Frosinone che, in questo momento di crisi pandemica, ha dato priorità alla conservazione e alla promozione della salute, oltre che al supporto economico di persone in difficoltà. Puoi ...

