Il Punto sulla B – Colpo del Monza a Vicenza | Empoli bloccato a sorpresa dal Pescara

Il Monza si avvicina all'Empoli, oggi i due posticipi della 22ª giornata infrasettimanale. Il Punto sulla BEmpoli bloccato a sorpresa in casa dal Pescara, che pareggia 2-2 al Castellani, e Monza che espugna il Menti di Vicenza, imponendosi 2-1, e avvicinandosi alla vetta della classifica, ora distante appena 5 lunghezze. questo il verdetto più importante espresso dalle gare del martedì della 22ª giornata infrasettimanale di Serie B. Il calendario proponeva tante gare, ben 8, di cui 7 in contemporanea, alle 19, e una in prima serata, alle 21.La sfida più importante era quella fra il Lanerossi Vicenza di Mimmo Di Carlo e il Monza di Cristian Brocchi, secondo in classifica e in lotta per ...

