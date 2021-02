Il principe Carlo e la moglie Camilla sono stati vaccinati contro il Covid-19

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Ild’Inghilterra e la consorte, duchessa di Cornovaglia, hanno ricevuto la prima dose del vaccino anti-19. Lo rende noto Clarence House. Il 72enne erede al trono, 72enne e la, 73enne, fanno parte del quarto gruppo prioritario (dai 70 anni in su) della campagna vaccinale in corso nel Regno Unito. Il premier Boris Johnson ha fissato come obiettivo che tutti gli appartenenti ai primi quattro gruppi prioritari sianoentro il 15 febbraio. I primi quattro gruppi prioritari comprendono tutte le persone al di sopra dei 70 anni, gli addetti del settore sanitario, i residenti e gli addetti delle case di cura per anziani e tutte le persone clinicamente vulnerabili al virus. La regina Elisabetta, 94 anni, e ilconsorte ...

Ile la consorte Camilla , duchessa di Cornovaglia, hanno ricevuto la prima dose del vaccino anti Covid - 19 . Lo ha annunciato Clarence House . L'erede al trono, 72enne, e la consorte, ...Già ilnel 1980 pubblicò un libro per bambini intitolato The Old Man of Lochnagar e lo stesso fece Sarah Ferguson alla fine degli anni Novanta con la serie di libri su Budgie the ...Il principe di Galles e la duchessa di Coronovaglia, nati, rispettivamente, nel 1948 e nel 1947, hanno ricevuto la prima dose del vaccino anti-Covid. Prima di loro, a sottoporsi all'inoculazione, è st ...Anche il figlio della regina e sua moglie hanno ricevuto la dose nell'ambito della campagna vaccinale che procede senza sosta ...