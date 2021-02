“Il piano vaccini è la priorità”: parola di Maria Elena Boschi (Di mercoledì 10 febbraio 2021) L’ex ministro esponente di Italia Viva ha parlato dell’attuale situazione politica e dei rapporti tra le forze in campo. (BoschiMaria Elena Boschi, ex ministro del Governo Renzi, e personaggio di spicco di Italia Viva, il soggetto fondato proprio dall’ex sindaco di Firenze, ha parlato dell’attuale situazione politica nel nostro paese. Un discorso a trecentosessanta gradi che ha toccato tutti i punti che in queste settimane hanno alimentato dubbi e speranze di milioni di italiani. Dalle dimissioni delle ministre del suo partito dal secondo Governo Conte, all’arrivo sulla scena politica di Mario Draghi. Un discorso complessivo certo e deciso quello di Maria Elena Boschi che del resto rispecchia la posizione avuta dal suo partito nel corso di queste ... Leggi su chenews (Di mercoledì 10 febbraio 2021) L’ex ministro esponente di Italia Viva ha parlato dell’attuale situazione politica e dei rapporti tra le forze in campo. (, ex ministro del Governo Renzi, e personaggio di spicco di Italia Viva, il soggetto fondato proprio dall’ex sindaco di Firenze, ha parlato dell’attuale situazione politica nel nostro paese. Un discorso a trecentosessanta gradi che ha toccato tutti i punti che in queste settimane hanno alimentato dubbi e speranze di milioni di italiani. Dalle dimissioni delle ministre del suo partito dal secondo Governo Conte, all’arrivo sulla scena politica di Mario Draghi. Un discorso complessivo certo e deciso quello diche del resto rispecchia la posizione avuta dal suo partito nel corso di queste ...

meb : Abbiamo condiviso con il presidente Draghi le priorità per il Paese, dal piano vaccini alla scuola, dall’apertura d… - FontanaPres : Incredibile. Il ministero della salute ha bloccato la valutazione del Piano Lombardia per la vaccinazione di massa… - fattoquotidiano : Vaccini, la Lombardia chiede al Cts di valutare il piano Bertolaso. Stop del ministero: ‘Campagna è nazionale’. Fon… - Lippa64 : @stebellentani Ma insomma!! Il piano vaccini è tutto da rifare!! - g_giuseppina : Bonaccini: 'Massima collaborazione per potenziare il piano vaccinale. Bene la collaborazione sui fondi europei, Con… -