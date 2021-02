Il Parlamento Europeo approva il Recovery Fund. Anche la Lega vota a favore (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Recovery Fund approvato dal Parlamento Europeo. C’è il sì della Lega. Gentiloni: “Un passo storico”. BRUXELLES (BELGIO) – Recovery Fund approvato dal Parlamento Europeo. Dopo una lunga giornata di trattative, è arrivato Anche il via libera dei parlamentari dell’Ue. Un sì che ha visto Anche la presenza Anche della Lega. Il Carroccio, infatti, ha annunciato il suo voto a favore dopo il colloquio avuto con il premier incaricato Mario Draghi. Nelle prossime settimane Bruxelles dovrebbe ricevere i piani dei singoli Paesi per analizzarli e iniziare a inviare parte dei soli a disposizione degli Stati. La deadline è fine ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 10 febbraio 2021)to dal. C’è il sì della. Gentiloni: “Un passo storico”. BRUXELLES (BELGIO) –to dal. Dopo una lunga giornata di trattative, è arrivatoil via libera dei parlamentari dell’Ue. Un sì che ha vistola presenzadella. Il Carroccio, infatti, ha annunciato il suo voto adopo il colloquio avuto con il premier incaricato Mario Draghi. Nelle prossime settimane Bruxelles dovrebbe ricevere i piani dei singoli Paesi per analizzarli e iniziare a inviare parte dei soli a disposizione degli Stati. La deadline è fine ...

