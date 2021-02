Il ‘panchinaro’ che riaccende la rivalità tra Juventus e Mourinho (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Juventus e Mourinho, uno contro l’altro per un panchinaro: bianconeri e Tottenham si sfidano per un calciatore della Serie A Quando hai venti anni anche un po’ di panchina può fare bene. La fortuna di Mikkel Damsgaard, venti anni, centrocampista danese della Sampdoria è di aver trovato sulla sua strada un tecnico come Claudio Ranieri. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 10 febbraio 2021), uno contro l’altro per un panchinaro: bianconeri e Tottenham si sfidano per un calciatore della Serie A Quando hai venti anni anche un po’ di panchina può fare bene. La fortuna di Mikkel Damsgaard, venti anni, centrocampista danese della Sampdoria è di aver trovato sulla sua strada un tecnico come Claudio Ranieri. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

albo_interista : RT @MatteDj23: rendetevi conto che state facendo i democristiani PER PAURA di essere RT dal disagio del twitter. Sareste capaci perfino di… - MatteDj23 : rendetevi conto che state facendo i democristiani PER PAURA di essere RT dal disagio del twitter. Sareste capaci pe… - sgizzi89 : Il fatto che #Bernardeschi continui a giocare a calcio per la #Juventus mi spezza. Sarebbe disoccupato/panchinaro i… - Ilmatbra : Secondo la Rai l’Inter ha “sentito”molto l’assenza di Sanchez, giocatore che all’andata ha fatto schifo (essendo an… - puparulepatan : @maremmamaiaIa @enneaccaquattro È il diretto panchinaro di Manolas (calcola che avevo pure Rrahmani a inizio stagione) -