Il paese piange per il suo vicesindaco | aveva 53 anni

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Ilè in lutto per la morte delAngelo Bonelli. Una scomparsa prematura che ha scioccato tutti. Angelo Bonelli (Web)Il pase di Casalincontrada è in lutto per la scomparsa del suoAngelo Bonelli. Una scomparsa prematura, avvenuta a soli 53che ha gettato la nello sconforto la comunità intera. Angelo Bonelli era molto amato e rispettato dai suoi cittadini per l’impegno e la dedizione con il quale portava avanti il suo lavoro nelle istituzioni, e prima ancora nell’arma dei carabinieri. Un ruolo, il suo, per il quale offriva tutto l’impegno e la passione disponibili. L’annuncio della morte di Angelo Bonelli, a soli 53è stata data questa mattina alla cittadinanza attraverso i canali social dell’amministrazione comunale. Una notizia che ha sconvolto ...

gatti_giustino : RT @FilcaCisl: Tutta la Filca piange con commozione la scomparsa di #FrancoMarini. Con lui perdiamo un grande sindacalista, un grande poli… - mariomariov1 : Il merito di questo GOVERNO utile per L'ITALIA è di (@matteorenzi @ItaliaViva)+,(#mattarella @Quirinale )+… - 1BigFabrizio : RT @FilcaCisl: Tutta la Filca piange con commozione la scomparsa di #FrancoMarini. Con lui perdiamo un grande sindacalista, un grande poli… - StefanoMacale : RT @FilcaCisl: Tutta la Filca piange con commozione la scomparsa di #FrancoMarini. Con lui perdiamo un grande sindacalista, un grande poli… - filcacisllazio : RT @FilcaCisl: Tutta la Filca piange con commozione la scomparsa di #FrancoMarini. Con lui perdiamo un grande sindacalista, un grande poli… -

Ultime Notizie dalla rete : paese piange

LA NAZIONE

E come dicevo prima non solo formare sulla conoscenza del patrimonio diffuso del nostro, ma ... Questi dati riconfermano quindi l'invalidità del metodo di chiusura per i musei? A meil ...Salsomaggiorela scomparsa di Maura Franceschini vedova Cattani, nota e stimata commerciante che per tanti ... ma amanti del loro piccolo, tornarono in quel di Salsomaggiore assumendo la ...Il paese è in lutto per la morte del vicesindaco Angelo Bonelli. Una scomparsa prematura che ha scioccato tutti.Il ristorante di un ospedale in Thailandia che propone un menù a base di cannabis delizia e diverte i suoi clienti.