Il Napoli regala un tempo e saluta la Coppa Italia: Atalanta in finale (Di mercoledì 10 febbraio 2021) tempo di lettura: < 1 minutoBergamo – Il Napoli non convince a Bergamo e al fischio finale è l’Atalanta ad aggiudicarsi la gara di ritorno delle semifinali di Coppa Italia grazie al 3-1, con il gol di Zapata e la doppietta di Pessina, in mezzo il gol di Lozano che aveva ridato speranza agli uomini di Gattuso. Con questo risultato Atalanta qualificata per la finale contro la Juventus. Atalanta-Napoli 3-1 Reti: 10? Zapata (A), 16? e 78? Pessina (A), 53? Lozano (N). Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino (72? Caldara), Djimsiti; Sutalo, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Muriel (56? Ilicic), Zapata. All.: Gasperini. Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 10 febbraio 2021)di lettura: < 1 minutoBergamo – Ilnon convince a Bergamo e al fischioè l’ad aggiudicarsi la gara di ritorno delle semifinali digrazie al 3-1, con il gol di Zapata e la doppietta di Pessina, in mezzo il gol di Lozano che aveva ridato speranza agli uomini di Gattuso. Con questo risultatoqualificata per lacontro la Juventus.3-1 Reti: 10? Zapata (A), 16? e 78? Pessina (A), 53? Lozano (N).(3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino (72? Caldara), Djimsiti; Sutalo, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Muriel (56? Ilicic), Zapata. All.: Gasperini.(4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, ...

