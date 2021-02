Il modello Lombardia non vaccina i medici fiscali. E la Moratti non risponde (Di mercoledì 10 febbraio 2021) In Lombardia ci sono i medici di serie A e quelli di serie B: quelli a cui il vaccino è stato già somministrato, e quelli che invece non sono ancora in lista. Stiamo parlando dei medici fiscali, che -tra l’altro- sono fra quelli che operano con maggior rischi, perché a domicilio e in presìdi non sanitari. Insomma, il modello lombardo sembra che abbia ancora qualche sassolino nell’ingranaggio, dato che viene sempre portato sul palmo di mano dalla Lega di Matteo Salvini, e dagli amministratori del Pirellone, il governatore Attilio Fontana e la sua vice Letizia Moratti, ma che spesso si scontra con la realtà. Come non citare poi Guido Bertolaso, chiamato per il piano vaccinale lombardo, che ha già avuto il primo stop da Roma. Insomma, per i medici fiscale ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Inci sono idi serie A e quelli di serie B: quelli a cui il vaccino è stato già somministrato, e quelli che invece non sono ancora in lista. Stiamo parlando dei, che -tra l’altro- sono fra quelli che operano con maggior rischi, perché a domicilio e in presìdi non sanitari. Insomma, illombardo sembra che abbia ancora qualche sassolino nell’ingranaggio, dato che viene sempre portato sul palmo di mano dalla Lega di Matteo Salvini, e dagli amministratori del Pirellone, il governatore Attilio Fontana e la sua vice Letizia, ma che spesso si scontra con la realtà. Come non citare poi Guido Bertolaso, chiamato per il pianole lombardo, che ha già avuto il primo stop da Roma. Insomma, per ifiscale ...

pfmajorino : È un Paese bizzarro. Si parla di modello #Lombardia sulla Sanità dimenticando il disastro compiuto da… - matteosalvinimi : Molto bene. Domani proporremo al professor Draghi il modello Bertolaso, che è il più avanzato. L'obiettivo in Lomba… - LiaQuartapelle : Il governo Draghi nasce per fare meglio, non per fare propaganda. La Lombardia con il “metodo Bertolaso” inizierà… - Perla11976 : RT @soniabetz1: che cos'è l'avanspettacolo? Questo: Salvini che propone il modello Lombardia a Draghi. - brongosalvatore : RT @pfmajorino: È un Paese bizzarro. Si parla di modello #Lombardia sulla Sanità dimenticando il disastro compiuto da #Fontanavattene e tra… -