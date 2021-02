Il mercato in campo – Federico Dionisi, nuova luce per l’Ascoli (Di mercoledì 10 febbraio 2021) A Frosinone oltre 60 goal in quasi 200 presenze in campionato, uno dei principali artefici delle storiche promozioni in A, una bandiera in sette anni ricchi di intensità. I cicli iniziano e ad un certo punto si concludono, purtroppo o per fortuna. Da qualche mese si era capito che non rientrasse più nel progetto tecnico, a 33 anni Federico Dionisi non ne voleva sapere di appendere gli scarpini al chiodo. Può ancora affrontare almeno un paio di stagioni a modo suo, ovvero da protagonista. l’Ascoli non ha esitato un attimo a puntare sull’esperienza, la qualità, il fiuto per il goal, la smania di riscatto di uno dei migliori bomber in circolazione per la categoria. L’avventura in bianconero è iniziata come meglio non avrebbe potuto, con una doppietta decisiva nella conquista dell’intera posta in palio sul campo del Lecce, ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 10 febbraio 2021) A Frosinone oltre 60 goal in quasi 200 presenze in campionato, uno dei principali artefici delle storiche promozioni in A, una bandiera in sette anni ricchi di intensità. I cicli iniziano e ad un certo punto si concludono, purtroppo o per fortuna. Da qualche mese si era capito che non rientrasse più nel progetto tecnico, a 33 anninon ne voleva sapere di appendere gli scarpini al chiodo. Può ancora affrontare almeno un paio di stagioni a modo suo, ovvero da protagonista.non ha esitato un attimo a puntare sull’esperienza, la qualità, il fiuto per il goal, la smania di riscatto di uno dei migliori bomber in circolazione per la categoria. L’avventura in bianconero è iniziata come meglio non avrebbe potuto, con una doppietta decisiva nella conquista dell’intera posta in palio suldel Lecce, ...

