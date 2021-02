Il matrimonio di Antonella Clerici con tutti i suoi cuochi: “Sono contenta di tutto quello che ho” (Foto) (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Un sogno ad occhi aperti ma facilmente realizzabile per Antonella Clerici nella puntata di oggi di E’ sempre mezzogiorno perché tra una ricetta e l’altra si parla sempre anche d’amore. Oggi anche del matrimonio di Antonella Clerici e Vittorio Garrone. Dal racconto di Alfio, che è scappato dall’altare a due settimane dalle nozze, al nuovo amore di Francesca Marsetti. La conduttrice di E’ sempre mezzogiorno racconta della sua vita: “La solita vita di sempre ma è bella perché io Sono contenta di quello che ho. Mi piacciono le cose semplici, io non mi annoio mai, non so cosa sia la noia”. La Clerici è entusiasta della sua nuova vita, non le importa di fare tutti i giorni sempre le stesse cose perché il suo mondo le piace ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Un sogno ad occhi aperti ma facilmente realizzabile pernella puntata di oggi di E’ sempre mezzogiorno perché tra una ricetta e l’altra si parla sempre anche d’amore. Oggi anche deldie Vittorio Garrone. Dal racconto di Alfio, che è scappato dall’altare a due settimane dalle nozze, al nuovo amore di Francesca Marsetti. La conduttrice di E’ sempre mezzogiorno racconta della sua vita: “La solita vita di sempre ma è bella perché iodiche ho. Mi piacciono le cose semplici, io non mi annoio mai, non so cosa sia la noia”. Laè entusiasta della sua nuova vita, non le importa di farei giorni sempre le stesse cose perché il suo mondo le piace ...

