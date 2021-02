Il lato oscuro delle fiabe

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) “In compagnia del lupo. Il cuore nero” è una nuova serie realizzata per Sky Arte, una sorta di indagine su ciò che,, è rimasto ancora segreto o inedito. Sorto da un’idea di Mauro Smocovich e Carlo Lucarelli (un programma di Carlo Lucarelli, Beatrice Renzi, Sara Olivieri, Antonio Monti, con lo stesso Monti alla regia), otto appuntamenti con il celebre scrittore e sceneggiatore - che molti ricordano per aver ideato la fiction di “Coliandro” - che accompagna il pubblico nel mondo tenebroso del “c’era una volta”, svelando ciò che negli anni è stato ceo edulcorato, i passaggi misteriosi, terribili, perfino orrorifici che stanno dietro e dentro queste narrazioni, nella vita dei loro autori, nei fatti di cronaca che le hanno ispirate, nei costumiepoche in ...

" In compagnia del lupo. Il cuore nero delle fiabe " è una nuova serie realizzata per Sky Arte, una sorta di indagine su ciò che, delle fiabe, è rimasto ancora segreto o inedito. Sorto da un'idea di M ...