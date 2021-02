Il fondamentale supporto dell'esercito italiano ai Mondiali di Cortina 2021 (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Federico Giuliani Da gennaio nelle sedi di svolgimento delle gare è stato schierato personale militare altamente addestrato e qualificato a supporto del comitato organizzatore Circa 150 unità schierate nella località di Cortina d'Ampezzo per agevolare lo svolgimento dei Mondiali di sci 2021. Da tre settimane, uomini e donne delle Truppe Alpine dell'esercito italiano stanno dando il loro contributo sul campo, fondamentale ai fini dello svolgimento dell'evento. Il supporto degli Alpini Stiamo parlando, tra l'altro, del più grande evento avvenuto in Italia dopo le restrizioni anti coronavirus varate dal governo giallorosso nel tentativo di contrastare la ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Federico Giuliani Da gennaio nelle sedi di svolgimentoe gare è stato schierato personale militare altamente addestrato e qualificato adel comitato organizzatore Circa 150 unità schierate nella località did'Ampezzo per agevolare lo svolgimento deidi sci. Da tre settimane, uomini e donnee Truppe Alpinestanno dando il loro contributo sul campo,ai finio svolgimento'evento. Ildegli Alpini Stiamo parlando, tra l'altro, del più grande evento avvenuto in Italia dopo le restrizioni anti coronavirus varate dal governo giallorosso nel tentativo di contrastare la ...

Stefani36457944 : @aydan_m_ Buona serata Aydan. È bellissimo il loro rapporto. L'amicizia vera quella con la A maiuscola. Il supporto… - GaRaBoMbO_viola : @aarondinglek @Nowhere_Dumb No, affatto. Anzi, pur non potendo somministrare farmaci, la formazione prevede comunqu… - Lupacchiottaba : @CamLongoni Onestà vuole però che si riconosca quanto questa ragazza sia stata di supporto a Stefania, in maniera f… - 4n4lisis : RT @faro_atlantico: ??????”Il supporto del @eusatcen è di fondamentale importanza per la #difesa e la #sicurezza comune. Questo il commento de… - eusatcen : RT @faro_atlantico: ??????”Il supporto del @eusatcen è di fondamentale importanza per la #difesa e la #sicurezza comune. Questo il commento de… -