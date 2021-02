Il figlio di Mal: “Ti ho deluso e spero tu possa perdonarmi” (Foto) (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Mal ospite a Oggi è un altro giorno, accanto a lui c‘è Renata, hanno due figli e sia Kevin Paul che Karen Art hanno qualcosa da dire al loro papà (Foto). Un videomessaggio diverso dai soliti, non solo dichiarazioni d’amore e dolcezze, il figlio di Mal ha qualcosa da dire al papà ma anche sua figlia. Serena Bortone avvisa il suo ospite che verrà un po’ pizzicato dai messaggi dei due ragazzi che hanno 19 e 23 anni. “Ultimamente non è un bel periodo tra di noi e forse non te ne sarai nemmeno accorto perché dai troppo per scontato che per ogni cosa ci debba essere la mamma non capendo che la figura del padre è molto importante. Abbiamo discusso circa un mese fa e io ho messo da parte l’orgoglio e ti sto rivolgendo la parola ma mi sarei aspettata delle scuse perché credimi se ti dico che come non è facile essere dei genitori non è facile essere dei figli” ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Mal ospite a Oggi è un altro giorno, accanto a lui c‘è Renata, hanno due figli e sia Kevin Paul che Karen Art hanno qualcosa da dire al loro papà (). Un videomessaggio diverso dai soliti, non solo dichiarazioni d’amore e dolcezze, ildi Mal ha qualcosa da dire al papà ma anche sua figlia. Serena Bortone avvisa il suo ospite che verrà un po’ pizzicato dai messaggi dei due ragazzi che hanno 19 e 23 anni. “Ultimamente non è un bel periodo tra di noi e forse non te ne sarai nemmeno accorto perché dai troppo per scontato che per ogni cosa ci debba essere la mamma non capendo che la figura del padre è molto importante. Abbiamo discusso circa un mese fa e io ho messo da parte l’orgoglio e ti sto rivolgendo la parola ma mi sarei aspettata delle scuse perché credimi se ti dico che come non è facile essere dei genitori non è facile essere dei figli” ...

