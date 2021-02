Il fidanzato di Britney Sprars ha dato del “co****ne” a suo padre Jamie Spears (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Ha suscitato un inevitabile clamore il documentario del New York Times trasmesso da FX e Hulu intitolato “Framing Britney Spears”. Un lungometraggio che ripercorre, attraverso le testimonianze di chi la conosce bene, la vita di Britney Spears. Dagli inizi al successo, sino alla situazione attuale. In parole povere, quella che la vede “costretta” dal giudice … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Ha suscitato un inevitabile clamore il documentario del New York Times trasmesso da FX e Hulu intitolato “Framing”. Un lungometraggio che ripercorre, attraverso le testimonianze di chi la conosce bene, la vita di. Dagli inizi al successo, sino alla situazione attuale. In parole povere, quella che la vede “costretta” dal giudice … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

