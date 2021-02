Il dissenso nel M5S non si placa Battuta velenosa: Grillo draghiano (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il dissenso non si placa nel corpaccione del Movimento. E la riunione, convocata ieri sera grazie al tam-tam della rete su iniziativa di diversi consiglieri regionali, ne è la prova. Quattro ore di confronto serrato su Zoom a partire dalle 21 e circa 200 partecipanti. L’ipotesi governo Draghi ha infatti risvegliato lo spirito grillino delle origini. Non a caso per l’iniziativa, che ha... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Ilnon sinel corpaccione del Movimento. E la riunione, convocata ieri sera grazie al tam-tam della rete su iniziativa di diversi consiglieri regionali, ne è la prova. Quattro ore di confronto serrato su Zoom a partire dalle 21 e circa 200 partecipanti. L’ipotesi governo Draghi ha infatti risvegliato lo spirito grillino delle origini. Non a caso per l’iniziativa, che ha... Segui su affaritaliani.it

