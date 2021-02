Il crollo della produzione industriale italiana: numeri drammatici, mai così male dal 2009 (Di mercoledì 10 febbraio 2021) In attesa dell’avvento dell’osannato Mario Draghi, dipinto ormai come il messia dalla stragrande maggioranza dei politici italiani e pronto a regalarci un governo ancora più servile nei confronti dei diktat della Troika, la conta dei danni della crisi economica lungo lo Stivale si fa sempre più drammatica. La produzione industriale, stando alle ultime rilevazione effettuate dall’Istat, è andata letteralmente a picco nel corso del 2020, crollando dell’11,4%: si tratta del peggior risultato dal 2009 a oggi. Una flessione estesa a tutti i principali raggruppamenti di industrie. Secondo l’Istat, tra i settori più colpiti c’è il settore dell’auto, che ha fatto registrare un -13% nel corso dell’anno da poco concluso e che ha perso il 2,1% soltanto a dicembre. Nel complesso, la produzione ... Leggi su ilparagone (Di mercoledì 10 febbraio 2021) In attesa dell’avvento dell’osannato Mario Draghi, dipinto ormai come il messia dalla stragrande maggioranza dei politici italiani e pronto a regalarci un governo ancora più servile nei confronti dei diktatTroika, la conta dei dannicrisi economica lungo lo Stivale si fa sempre più drammatica. La, stando alle ultime rilevazione effettuate dall’Istat, è andata letteralmente a picco nel corso del 2020, crollando dell’11,4%: si tratta del peggior risultato dala oggi. Una flessione estesa a tutti i principali raggruppamenti di industrie. Secondo l’Istat, tra i settori più colpiti c’è il settore dell’auto, che ha fatto registrare un -13% nel corso dell’anno da poco concluso e che ha perso il 2,1% soltanto a dicembre. Nel complesso, la...

micittastato : ?? Gli ultimi drammatici dati sull'economia della Regione. Ma c'è una luce di speranza all'orizzonte Articolo di Ch… - RobertoGueli : RT @TgrAltoAdige: Crollato sotto il peso della neve il tetto dello stadio del ghiaccio di Vipiteno. Nessun ferito, lo stadio era vuoto. Il… - infoitinterno : Vipiteno, crolla il palaghiaccio per il peso della neve. Il video del crollo - VaniaDelli : #Dwejra #Malta E' il risultato del crollo di una grande caverna che creò, in tempi remoti, un lago di acqua marin… - CRYPT0ID : non ci si oppone al ritmo della natura, non si può evitare il crollo, così come l’elevazione segue all’annientamento; rilassiamoci -