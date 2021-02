Il Cantante Mascherato, Milly Carlucci preoccupata per tre maschere: il motivo (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Nel corso di una recente intervista su Di Più Tv, Milly Carlucci ha mostrato tutta la sua apprensione per alcune maschere del programma Il Cantante Mascherato. Come tutti i telespettatori sapranno, i vari concorrenti sono costretti ad esibirsi dietro travestimenti alquanto impegnativi, onde evitare di essere riconosciuti. Questo, però, talvolta contribuisce a generare dei malori, così come è accaduto per i Ricchi e Poveri durante la prima puntata del programma. Ebbene, nel corso dell’intervista, la conduttrice ha ammesso di temere che una simile situazione possa verificarsi anche per i protagonisti celati al di sotto di altre tre maschere. Scopriamo quali. La preoccupazione di Milly Carlucci per alcune maschere Il ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Nel corso di una recente intervista su Di Più Tv,ha mostrato tutta la sua apprensione per alcunedel programma Il. Come tutti i telespettatori sapranno, i vari concorrenti sono costretti ad esibirsi dietro travestimenti alquanto impegnativi, onde evitare di essere riconosciuti. Questo, però, talvolta contribuisce a generare dei malori, così come è accaduto per i Ricchi e Poveri durante la prima puntata del programma. Ebbene, nel corso dell’intervista, la conduttrice ha ammesso di temere che una simile situazione possa verificarsi anche per i protagonisti celati al di sotto di altre tre. Scopriamo quali. La preoccupazione diper alcuneIl ...

