“Il cancro è tornato”. Per l’amata giornalista tv è di nuovo ora di lottare, i fan: “Forza, ce la farai” (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Non è ancora terminata la battaglia contro il tumore alle ovaie per la splendida giornalista spagnola Sara Carbonero. In seguito alle cure alle quali si era dovuta sottoporre nel mese di maggio del 2019, la vicedirettrice della sezione Sport di Mediaset España è tornata in ospedale per una recidiva dello stesso male. Sarà un altro, dunque, il ciclo medico al quale Sara Carbonero dovrà sottoporsi. La giornalista spagnola, nota anche in Italia soprattutto per la relazione con il campione di calcio Iker Casillas, che lo scorso 3 febbraio aveva gioito per i festeggiamenti del proprio compleanno, si è di nuovo ricoverata nella clinica dell’Università di Navarra, a Madrid. La stessa che l’aveva soccorsa nel primo intervento. Stando ai tabloid spagnoli, la giornalista si è mostrata disponibile a sottoporsi a un ... Leggi su tuttivip (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Non è ancora terminata la battaglia contro il tumore alle ovaie per la splendidaspagnola Sara Carbonero. In seguito alle cure alle quali si era dovuta sottoporre nel mese di maggio del 2019, la vicedirettrice della sezione Sport di Mediaset España è tornata in ospedale per una recidiva dello stesso male. Sarà un altro, dunque, il ciclo medico al quale Sara Carbonero dovrà sottoporsi. Laspagnola, nota anche in Italia soprattutto per la relazione con il campione di calcio Iker Casillas, che lo scorso 3 febbraio aveva gioito per i festeggiamenti del proprio compleanno, si è diricoverata nella clinica dell’Università di Navarra, a Madrid. La stessa che l’aveva soccorsa nel primo intervento. Stando ai tabloid spagnoli, lasi è mostrata disponibile a sottoporsi a un ...

semhini : RT @antartjde_: Oggi, il cancro è tornato, ed è ancora qui, a lottare per riprendersi la sua vita, i suoi sorrisi, i suoi sogni. Ha però bi… - harryinmyheart7 : RT @antartjde_: Oggi, il cancro è tornato, ed è ancora qui, a lottare per riprendersi la sua vita, i suoi sorrisi, i suoi sogni. Ha però bi… - alelexyyy : RT @antartjde_: Oggi, il cancro è tornato, ed è ancora qui, a lottare per riprendersi la sua vita, i suoi sorrisi, i suoi sogni. Ha però bi… - EhysonoEmi : RT @antartjde_: Oggi, il cancro è tornato, ed è ancora qui, a lottare per riprendersi la sua vita, i suoi sorrisi, i suoi sogni. Ha però bi… - 19rvse : RT @antartjde_: Oggi, il cancro è tornato, ed è ancora qui, a lottare per riprendersi la sua vita, i suoi sorrisi, i suoi sogni. Ha però bi… -