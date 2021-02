salvione : Il Cagliari alza il muro con Godin e Rugani - sportli26181512 : Il #Cagliari alza il muro con Godin e Rugani: Solo una prodezza di Immobile ha fatto breccia nella retroguardia ros… - MilanPress_it : La Lazio vince e alza ancora l'asticella per la zona Champions ?? - CentotrentunoC : #primavera1tim #PrimaveraTIM LE PAGELLE | I nostri giudizi sul #Cagliari Primavera di #Agostini che ha pareggiat… - alleloc_ra : RT @GiEffeRuzzeddu: E improvvisamente ecco #Cagliari: una città nuda che si alza ripida, ripida, dorata, accatastata nuda verso il cielo da… -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari alza

Corriere dello Sport

Poi la sfida al. Due partite, due vittorie. Domenica però, nel giorno di San Valentino, ci sarà la sfida all'Inter. E la nuova coppia verrà subito messa a dura prova. IL LEADER ? Acerbi è da ...- Buona la prima per Diego Godin e Daniele Rugani che pur con una intesa che ancora dovrà crescere, si sono candidati a diventare il muro di unche vuole da subito conquistare punti pesanti per la salvezza. Non importa se di fronte ci saranno avversari di alto livello, come quelli attesi domenica pomeriggio alla Sardegna Arena dove ...Solo una prodezza di Immobile ha fatto breccia nella retroguardia rossoblù contro la Lazio. Contro l'Atalanta sarà un altro duro esame ...A pochi voti da lui completano il podio Milinkovic Savic con il 27,42% e Lucas Leiva con il 26,94% La Lazio batte il Cagliari e vola al quarto posto in classifica. Un successo importante e determinant ...