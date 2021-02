III Municipio, assalto alle tabaccherie: due furti in poche ore (Di mercoledì 10 febbraio 2021) assalto alle tabaccherie nel III Municipio, con due furti nel giro di poche ore con le stesse modalità. Entrambi i colpi sono avvenuti in piena notte, scardinando le serrande. Il primo in via Pietro Foscari, nella notte dell’8 febbraio: degli sconosciuti, dopo aver rotto la serranda ed essersi introdotti all”interno del negozio, hanno portato via sigarette e gratta e vinci, fuggendo prima dell’arrivo della polizia. Stesse modalità la notte successiva, il 9 febbraio: vittima stavolta un tabaccaio di Viale Tirreno: anche stavolta è stata divelta la serranda e i ladri hanno fatto razzia di stecche di sigarette e gratta e vinci prima di dileguarsi senza lasciare tracce. In entrambi i casi sono intervenuti gli agenti del Commissariato Fidene, che hanno avviato le indagini per rintracciare i ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 10 febbraio 2021)nel III, con duenel giro diore con le stesse modalità. Entrambi i colpi sono avvenuti in piena notte, scardinando le serrande. Il primo in via Pietro Foscari, nella notte dell’8 febbraio: degli sconosciuti, dopo aver rotto la serranda ed essersi introdotti all”interno del negozio, hanno portato via sigarette e gratta e vinci, fuggendo prima dell’arrivo della polizia. Stesse modalità la notte successiva, il 9 febbraio: vittima stavolta un tabaccaio di Viale Tirreno: anche stavolta è stata divelta la serranda e i ladri hanno fatto razzia di stecche di sigarette e gratta e vinci prima di dileguarsi senza lasciare tracce. In entrambi i casi sono intervenuti gli agenti del Commissariato Fidene, che hanno avviato le indagini per rintracciare i ...

CorriereCitta : III Municipio, assalto alle tabaccherie: due furti in poche ore - paolodeluca72 : adesso come uditore in Commissione III - Straordinaria del Municipio VII per le tematiche della nuova viabilità su… - b0nz077 : RT @Retake_Roma: Il primo è un #retake nel cuore di Roma, il secondo è un post di @christianraimo, assessore del III Municipio. É forse ing… - AndreaC1971 : RT @Retake_Roma: Il primo è un #retake nel cuore di Roma, il secondo è un post di @christianraimo, assessore del III Municipio. É forse ing… - eluniel : RT @Retake_Roma: Il primo è un #retake nel cuore di Roma, il secondo è un post di @christianraimo, assessore del III Municipio. É forse ing… -