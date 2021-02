I volontari riaprono la chiesa di San Bernardino in Pignolo e di Santo Spirito

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) A tre mesi dalla completa sospensione delle visite su tutto il territorio nazionale, alcuni dei luoghi Aperti per Voi del Touring Club italiano tornano ad aprire le loro porte. Attualmente le riaperture di musei e siti culturali sono circoscritte alle sole regioni in zona gialla: “Un piccolo passo verso la ripartenza”, così il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo Dario Franceschini ha definito questa concessione varata con il Dpcm del 16 gennaio. Per molti italiani resta infatti la voglia di scoprire l’inestimabile patrimonio culturale che il nostro Paese ha da offrire, e perché non farlo almeno all’interno dei propri confini regionali? “Accolgo queste nuove riaperture carico di speranza e ringrazio i nostri– afferma Franco Iseppi, Presidente del Touring Club Italiano – che donano parte del proprio tempo libero per garantire ...