Hyundai Tiger | il robot a quattro ruote e zampe che arriva ovunque – VIDEO

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Quella che vedete in foto è l’ultima “creatura” diCRADLE (Center foric-Augmented Design in Living Experiences), ovvero la divisione del gruppo coreano che si occupa diica e intelligenza artificiale. Il suo nome èX-1, e per l’appunto è un concept di fuoristradaico “a” che non prevede la presenza di un equipaggio, ma verrà piuttosto adibito al trasporto di materiali in luoghi e condizioni climatiche estreme, che l’uomo ha difficoltà a raggiungere. Come ad esempio in caso di soccorsi per calamità naturali, ma anche per effettuare rilievi scientifici. Sulla Terra o magari su un altro pianeta… Anche perché il suo aspetto è decisamente avveniristico, se non fantascientifico. Così come il suo nome, che poi è l’acronimo di ...