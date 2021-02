Hyundai - Ecco il Tiger X-1, il robot che arriva ovunque - VIDEO (Di mercoledì 10 febbraio 2021) La Hyundai ha presentato il Tiger X-1, un concept di un veicolo senza equipaggio in grado di trasformarsi per adattarsi ai terreni più impervi e trasportare vari tipi di carico. Il mezzo può essere a tutti gli effetti considerato un robot (il suo nome, infatti, è l'acronimo di Transforming Intelligent Ground Excursion robot, ndr) ed è stato progettato per funzionare come una piattaforma mobile per l'esplorazione scientifica o per consegnare merci in luoghi estremi e remoti. Si adatta al terreno. Il concept è basato su un'architettura modulare e integra una vasta gamma di sensori che permettono si osservare l'ambiente circostante anche a distanza. Il Tiger, inoltre, dispone di un sofisticato sistema di articolazione delle gambe e delle ruote, che gli consentono di affrontare una serie di situazioni ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Laha presentato ilX-1, un concept di un veicolo senza equipaggio in grado di trasformarsi per adattarsi ai terreni più impervi e trasportare vari tipi di carico. Il mezzo può essere a tutti gli effetti considerato un(il suo nome, infatti, è l'acronimo di Transforming Intelligent Ground Excursion, ndr) ed è stato progettato per funzionare come una piattaforma mobile per l'esplorazione scientifica o per consegnare merci in luoghi estremi e remoti. Si adatta al terreno. Il concept è basato su un'architettura modulare e integra una vasta gamma di sensori che permettono si osservare l'ambiente circostante anche a distanza. Il, inoltre, dispone di un sofisticato sistema di articolazione delle gambe e delle ruote, che gli consentono di affrontare una serie di situazioni ...

