“Hey Ma!”, il nuovo singolo di Luca Anceschi (Di mercoledì 10 febbraio 2021) “HEY MA!” è il nuovo singolo di Luca Anceschi, scritto da lui insieme a Domenico Castaldi. Il singolo vanta collaborazioni prestigiose, infatti troviamo: Lanny Ligabue (figlio di Luciano) alla batteria, Max Gelsi al basso, Matteo Morgotti al pianoforte e archi, Jonathan Gasparini alle chitarre. La piccola Lara Anceschi ha realizzato la copertina. Il brano è molto intimo e personale, scritto con il cuore e con la parte più dolce dell’anima, una dichiarazione d’amore infinito e immortale. Dopo l’ascolto si ha quasi paura di aver violato un segreto origliando dietro a una porta e si riascolta immediatamente dopo, in punta di piedi per paura di disturbare, il dialogo tra un uomo e la madre, tra un padre e le sue tre figlie. Tutto in versione rock, ambientato nel mondo di ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 10 febbraio 2021) “HEY MA!” è ildi, scritto da lui insieme a Domenico Castaldi. Ilvanta collaborazioni prestigiose, infatti troviamo: Lanny Ligabue (figlio di Luciano) alla batteria, Max Gelsi al basso, Matteo Morgotti al pianoforte e archi, Jonathan Gasparini alle chitarre. La piccola Laraha realizzato la copertina. Il brano è molto intimo e personale, scritto con il cuore e con la parte più dolce dell’anima, una dichiarazione d’amore infinito e immortale. Dopo l’ascolto si ha quasi paura di aver violato un segreto origliando dietro a una porta e si riascolta immediatamente dopo, in punta di piedi per paura di disturbare, il dialogo tra un uomo e la madre, tra un padre e le sue tre figlie. Tutto in versione rock, ambientato nel mondo di ...

