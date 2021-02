“Hey Ma!” è il nuovo singolo di Luca Anceschi (Di mercoledì 10 febbraio 2021) “HEY MA!” è il nuovo singolo di Luca Anceschi, scritta da lui insieme a Domenico Castaldi. Il singolo vanta collaborazioni prestigiose, troviamo: Lanny Ligabue (figlio di Luciano) alla batteria, Max Gelsi al basso, Matteo Morgotti al pianoforte e archi, Jonathan Gasparini alle chitarre. La piccola Lara Anceschi ha realizzato la copertina. Il brano è molto intimo e personale, scritto con il cuore e con la parte più dolce dell’anima, una dichiarazione d’amore infinito e immortale. Dopo l’ascolto si ha quasi paura di aver violato un segreto origliando dietro a una porta e si riascolta immediatamente dopo, in punta di piedi per paura di disturbare, il dialogo tra un uomo e la madre, tra un padre e le sue tre figlie. Tutto in versione rock, ambientato nel mondo di ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 10 febbraio 2021) “HEY MA!” è ildi, scritta da lui insieme a Domenico Castaldi. Ilvanta collaborazioni prestigiose, troviamo: Lanny Ligabue (figlio di Luciano) alla batteria, Max Gelsi al basso, Matteo Morgotti al pianoforte e archi, Jonathan Gasparini alle chitarre. La piccola Laraha realizzato la copertina. Il brano è molto intimo e personale, scritto con il cuore e con la parte più dolce dell’anima, una dichiarazione d’amore infinito e immortale. Dopo l’ascolto si ha quasi paura di aver violato un segreto origliando dietro a una porta e si riascolta immediatamente dopo, in punta di piedi per paura di disturbare, il dialogo tra un uomo e la madre, tra un padre e le sue tre figlie. Tutto in versione rock, ambientato nel mondo di ...

Francescovic17 : RT @FallingMatuidi: Forza magica Juventus! Battiamo sti coglioni. Hey ma che succede? Ma come fallo Bernardeschi di merda, se urlano come s… - FallingMatuidi : Forza magica Juventus! Battiamo sti coglioni. Hey ma che succede? Ma come fallo Bernardeschi di merda, se urlano co… - mrc8109 : @chicago Hey @chicago sei una bellissima città, ma non esagerare.... - gustomela : @gpessia @emichir Mai usata la ricerca di sistema neanche su Android, proprio non mi trovo. In realtà manco su iOS.… - sempreannoiata : @labiondiina hey ma ci sono anche io ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Hey Ma Il Wyoming di Firewatch, 5 anni dopo, è ancora il teatro di una pièce da applausi

Nel 2006, il gruppo pop - rock di Chicago Plain White T's pubblica " Hey there Delilah ", una ballad semplice e sincera, scritta dal leader della band Tom Higgenson, e ...è felicemente fidanzata ma, ...

Idee originali per San Valentino: i regali per dire "i love you"

... da Let Me Love You di Mario e Hey Lover dei Boys II Men and LL Cool J . La capsule Love di ...tantissime altri suggerimenti per gift o esperienze divertenti da fare nel giorno degli innamorati (ma ...

Royal family, Principe William non si batte per Meghan Markle Cosmopolitan “Hey Ma!” è il nuovo singolo di Luca Anceschi

“HEY MA!” è il nuovo singolo di Luca Anceschi, scritta da lui insieme a Domenico Castaldi. Il singolo vanta collaborazioni prestigiose, troviamo: Lanny Ligabue (figlio di Luciano) alla batteria, Max G ...

Bridgerton Nel 2021: Come Sarebbero I Look Delle Protagoniste

Bridgerton, la serie rivelazione di questo 2021 prodotta da Shonda Rhimes, non solo è stata amata da milioni di spettatori (più di 80!) per la trama (Hey Duca can you hear me?) ma apprezzata da tutti ...

Nel 2006, il gruppo pop - rock di Chicago Plain White T's pubblica "there Delilah ", una ballad semplice e sincera, scritta dal leader della band Tom Higgenson, e ...è felicemente fidanzata, ...... da Let Me Love You di Mario eLover dei Boys II Men and LL Cool J . La capsule Love di ...tantissime altri suggerimenti per gift o esperienze divertenti da fare nel giorno degli innamorati (...“HEY MA!” è il nuovo singolo di Luca Anceschi, scritta da lui insieme a Domenico Castaldi. Il singolo vanta collaborazioni prestigiose, troviamo: Lanny Ligabue (figlio di Luciano) alla batteria, Max G ...Bridgerton, la serie rivelazione di questo 2021 prodotta da Shonda Rhimes, non solo è stata amata da milioni di spettatori (più di 80!) per la trama (Hey Duca can you hear me?) ma apprezzata da tutti ...