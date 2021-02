Heineken: vendite a picco, taglia 8.000 posti di lavoro (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il gigante della birra olandese Heineken, numero due al mondo, taglierà circa 8.000 posti di lavoro in tutto il mondo. Lo ha annunciato il gruppo comunicando i conti annuali, chiusi con una perdita netta di 204 milioni di euro, pari ad un crollo del 109% rispetto all’anno precedente. E’ stato “un anno di interruzioni Leggi su ilmattinodisicilia (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il gigante della birra olandese, numero due al mondo, taglierà circa 8.000diin tutto il mondo. Lo ha annunciato il gruppo comunicando i conti annuali, chiusi con una perdita netta di 204 milioni di euro, pari ad un crollo del 109% rispetto all’anno precedente. E’ stato “un anno di interruzioni

emobranco : RT @RaiNews: Le vendite sono diminuite del 17% a 23 miliardi di euro, influenzate dalla chiusura di bar e ristoranti in molti paesi https:/… - dox76 : RT @RaiNews: Le vendite sono diminuite del 17% a 23 miliardi di euro, influenzate dalla chiusura di bar e ristoranti in molti paesi https:/… - RaiNews : Le vendite sono diminuite del 17% a 23 miliardi di euro, influenzate dalla chiusura di bar e ristoranti in molti pa… - fisco24_info : Heineken: 2020 in rosso, taglia 8.000 posti di lavoro: Vendite a picco con bar e locali chiusi per la pandemia -