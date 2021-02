Halle Berry: "Dite che non so tenermi un uomo. Ma chi ha detto che volevo tenermeli?" (Di mercoledì 10 febbraio 2021) “Hai fama e bellezza ma non sai tenerti un uomo”. Con queste parole un hater si è rivolto via Instagram ad Halle Berry, 54enne attrice premio Oscar che ha risposto per le rime: “E chi ha detto che volevo tenermeli? Dobbiamo vivere al meglio. Se facciamo una mossa sbagliata, dobbiamo correggere la rotta e ripartire”. A fare eco alle parole del primo utente, è giunto un altro follower che ha scritto: “Dicono così le donne che non sanno tenersi un uomo”. Anche in questo caso, l’artista non le ha mandate a dire. “Chi ha detto che volevo tenermi l’uomo sbagliato? Io no”, è stata la replica di Berry. Da qualche mese, l’attrice è legata sentimentalmente al cantante van Hunt e ha alle spalle ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 10 febbraio 2021) “Hai fama e bellezza ma non sai tenerti un”. Con queste parole un hater si è rivolto via Instagram ad, 54enne attrice premio Oscar che ha risposto per le rime: “E chi hache? Dobbiamo vivere al meglio. Se facciamo una mossa sbagliata, dobbiamo correggere la rotta e ripartire”. A fare eco alle parole del primo utente, è giunto un altro follower che ha scritto: “Dicono così le donne che non sanno tenersi un”. Anche in questo caso, l’artista non le ha mandate a dire. “Chi hachel’sbagliato? Io no”, è stata la replica di. Da qualche mese, l’attrice è legata sentimentalmente al cantante van Hunt e ha alle spalle ...

