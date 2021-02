Ha ragione Cottarelli | le tasse sulle rendite immobiliari non sono eque

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) In queste prime settimane del 2021 presso la Commissione Finanze sisvolte interessanti audizioni nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulla riforma dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e altri aspetti del sistema tributario. Dalle audizionigiunte interessanti analisi e proposte che hanno suscitato una discussione accesa anche se non troppo messa in risalto dalla grande stampa o talk show televisivi, forse perché alla presa con la crisi di governo. Eppure la questione fiscale è uno dei pochi punti sui quali Mario Draghi si è espresso, indicandola come tema tra i prioritari. Tra i soggetti auditi dalla Commissione finanze della Camera dei Deputati mi soffermoaudizioni, tra le altre, del Capo del Servizio Assistenza e consulenza fiscale della Banca d’Italia, Giacomo Ricotti, dal Presidente della Corte dei ...