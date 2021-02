Ha fregato tutti | me ne vado in vacanza Casini | clamoroso sfogo rubato | l' accusa a Draghi | ecco il suo vero piano

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il governo di Marioancora non è nato che già si pensa al "poi". Mancano ancora ministri, perimetro della maggioranza e un programma definito. Eppure, e questa è l'essenza della politica, si inizia già a ragionare sulle implicazioni della discesa in campo dell'ex governatore della Bce. E le conseguenze non riguardano soltanto i partiti e le influenze che avranno su di loro le posizioni assunte in questo momento. Le conseguenze, infatti, riguardano lo stesso, da tempo tirato per la giacchetta e "chiamato" in politica. Anche da presidente della Repubblica. Tanto che prima del passo in avanti verso Palazzo Chigi, era decisamente più quotata l'ipotesi di ascesa diretta al Quirinale che quella della premiership. Ma lo scenario, evidentemente, è cambiato. Eppure, il Quirinale rimane sullo sfondo. Ed è proprio quella la "conseguenza" che ...