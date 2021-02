Guenda Goria critica Francesco Baccini | ”non ha avuto garbo con mia madre”

(Di mercoledì 10 febbraio 2021)al vetriolo da parte diall’indirizzo diche, nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip 5, haun confronto con Maria Teresa Ruta. Il motivo del confronto è stato dovuto alla rivelazione che la Ruta aveva fatto, ovvero quella della loro breve storiella. Una volta di fronte in passerella, però, si sarebbe scoperto che la versione di Maria Teresa Ruta non coincideva con quella di. Il cantante, infatti, avrebbe prima di tutto smentito tutta la favola della settimana insieme raccontata dalla Ruta ai suoi compagni in casa. E poi avrebbe aggiunto un particolare non indifferente, che Maria Teresa aveva ben nascosto. All’epoca della serata raccontata dalla giornalista, infatti, quest’ultima era ...

Nonostante la sua esperienza al Grande Fratello Vip sia terminata ormai da qualche mese, ancora oggifa parlare di sé. Lei, infatti, continua a vivere il reality di Canale 5 da spettatrice facendo un tifo sfrenato per la mamma Maria Teresa Ruta , tanto da intervenire in diretta per ...difende Maria Teresa Ruta da Francesco Baccini Ecco cosa scrivesui social: "Questa ossessione della verità a tutti i costi? A volte si omette qualcosa per tutela di persone ...Guenda Goria, figlia di Maria Teresa Ruta ed ex concorrente del Grande Fratello Vip, racconta il suo percorso di coppia con la madre e il suo rapporto con i genitori, oltre che con gli uomini ...Maria Teresa Ruta ha avuto un confronto con Tommaso Zorzi, in cui ha fatto capire al web influencer che spesso esagera: 'A volte sei stato duro'.